Preocupación por las 24 concesiones municipales que continúan caducadas

“Nos llevamos una sorpresa negativa al comprobar que de las cuarenta y cuatro concesiones administrativas que tiene el Concello de Santiago, 24 contratos está caducados y prestados por empresas concesionarias que no tiene obligación de renovar las infraestructuras”, señala a EL CORREO GALLEGO Carlos García Cumplido, portavoz del Foro Cívico, que el jueves mantuvo una reunión telemática en la que abordó este asunto de forma prioritaria.

Los participantes en el encuentro destacaron la gravedad del asunto, ya que, entre otras concesiones, están vencidas “el transporte urbano, la basura, el agua, parques y jardines, muchos comedores escolares, etc”. García Cumplido indicó que la situación es preocupante. “Constatamos que no hay un buen control sobre los concesionarios públicos y es necesario mejorar los mecanismos de vigilancia, buscar que haya una planificación rigurosa y que haya transparencia para saber qué se va a hacer”.

El portavoz del Foro Cívico añade que en el caso concreto de los autobuses urbanos el contrato está caducado desde 2016. “No se está haciendo ningún tipo de inversión y se mantiene mínimamente. Lo mismo ocurre con la recogida de basura, donde los contenedores y los camiones están muy deteriorados. Con el agua sucede lo mismo y lo peor es que es necesaria una inversión de 150 millones de euros para renovar esa infraestructura. Para solucionar todos estos asuntos hace falta el consenso de todos los grupos políticos”, indica García Cumplido.

Esta entidad se reunió después de mantener estos días una ronda de reuniones con los grupos políticos municipales para hacer una valoración de los temas firmados por los grupos gracias al consenso promovido por el foro y solemnizado en un pleno, lo que permitió sacar del debate político partidista, los proyectos que se calificaron de ciudad y eso empezó a dar sus frutos. Así, ponen como ejemplo la firma este mes del convenio para hacer la nueva EDAR, que ya dispone de fondos para financiar casi el 85 por ciento de su coste. Aunque con años de retraso, el organismo reseña que “parece que al fin en 2026 tendremos nueva depuradora”.

De igual modo, señalan que “la estación de autobuses está concluida, y se alcanzó el compromiso de suprimir la condición de alcanzar los 3,5 millones de viajeros, lo que permitirá que las obras de la terminal del AVE se inicien este año”, insisten.

Reconocen también que “obviamente la pandemia es una dificultad, pero no puede impedir que todos sigamos trabajando y no justifica esta situación. No corresponde al Foro señalar cómo debe de gestionarse cada servicio, ni valorar lo que hace o deja de hacer el gobierno municipal en cada etapa o en cada caso, esa es labor de los grupos políticos”. El Foro manifiesta lo que necesita la ciudad, lo que hay que “mejorar o corregir, es si algún servicio no funciona, y esta situación no es de recibo”, insisten. Así, desde esta entidad consideran “necesaria una mayor transparencia en esta materia, en particular en la planificación de los servicios, como el del transporte urbano o el de suministro de agua y saneamiento”.

Los participantes en este debate piden que se elaboren los oportunos planes en cada una de estas materias y se sometan a información pública, para saber y conocer lo que se proyecta. En este sentido, el portavoz García Cumplido indicó que el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, manifestó su intención de crear una figura específica que controle estas concesiones, para evitar situaciones como las actuales.

Por último, resaltan la importancia de que el ciudadano conozca los proyectos de futuro, los informes y los estudios que solicita el Concello.