Presentación de ‘Rastros’, de Roberto Vidal Bolaño

ESTREA. O pazo de Raxoi acolleu onte a presentación da xira de Rastros, de Roberto Vidal Bolaño, unha obra dirixida por Lois Blanco Araúxo e intepretada por Antea Rodríguez, Mateo Franco, Muriel Pernas e Pablo Carrera. A peza teatral estréase hoxe e mañá, en ambos casos ás 20.30 h, no Teatro Principal. Os asistentes ao acto de presentación foron o director do Centro Dramático Galego, Fran Núñez; o director da peza teatral, Lois Blanco Araúxo, o Secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez; e o director do Auditorio de Galicia, Xaquín López. REDAC.