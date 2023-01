Presentación do libro ‘Mulleres na química’

O SÁBADO. O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e a Asociación de Químicos de Galicia, ambas institucións lideradas por Manuel Rodríguez Méndez, presentarán este sábado, en Santiago, a publicación Mulleres na química. O libro editado en galego é da autoría de Sergio Menargues Irles, profesor de Química do Departamento de Enxeñería Química da Universidade de Alacante, que estará por videoconferencia na presentación, prevista para ás 11.30 horas na Sala de Reunións de Área Central.

Tamén participará no acto a química e edafóloga galega Tarsy Carballas, incluida no libro. O decano de Colquiga e o químico Juan José Sanmartín Rodríguez, coordinador da Olimpiada Galega de Química, exporán o por que de esta obra e a sua proxección didáctica. Mulleres na química, Dende Mme. Lavoisier ata a eternidade, aborda, de xeito breve e ameno a biografía das principais mulleres que deixaron pegada no eido da química e os problemas que tiveron por discriminación de sexo, relixión... ECG