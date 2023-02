Presentación do novo libro de poemas de Claudio Rodríguez Fer

Santiago. Hoxe, ás 18.30 h., no Centro Ramón Piñeiro (Rúa San Roque, 2, Santiago de Compostela) terá lugar a presentación de Nova York, Novos Poemas / New York, New Poems, de Claudio Rodríguez Fer, a cargo de Armando Requeixo, profesor e presentador; Jonathan Dunne, tradutor e editor; Diana Conchado, prologuista e tradutora; Claudio Rodríguez Fer, poeta e autor, e Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística.

O poeta galego Claudio Rodríguez Fer comezou a exercer a docencia na Universidade da Cidade de Nova York en 1992 e, dende entón, volveu en numerosas ocasións á gran metrópole multicultural a pronunciar conferencias sobre literatura ou a ofrecer recitais poéticos, moitos deles políglotas, polo que dita cidade apareceu con frecuencia na súa obra, tanto poética como narrativa.

Agora a editorial Small Station Press vén de editar o libro New York, New Poems / Nova York, Novos Poemas, que reúne en edición bilingüe galego-inglesa a maior parte da poesía que Rodríguez Fer escribiu en Nova York.

A tradución correu a cargo dos filólogos neoiorquinos Diana Conchado e Clifford Irizarry. REDACCIÓN