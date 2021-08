Presentación do programa ‘Boas novas no Camiño’

Santiago. Hoxe ás 11.00 horas celebrarase no Consello da Cultura Galega a presentación do programa das xornadas Boas novas no Camiño, que ao longo do mes de setembro abordarán as boas prácticas culturais nos territorios do Camiño. A iniciativa está organizada pola Asociación de Profesionais da Xestión Cultural co apoio do programa O teu Xacobeo da Xunta de Galicia. Dolores Vilavedra, secretaria do CCG, asiste a esta presentación na que explicarán todos os detalles Pilar Portela, Cecilia Pereira, Belén Bermejo e Samuel Diz, director artístico de Música no Claustro, proxecto recollido no Banco de Boas Prácticas da Xestión Cultural. Redac.