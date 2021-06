Presentación dun libro sobre o Camiño de Madrid

Pezas audiovisuais. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou hoxe en Madrid na presentación de Un camiño de cine Xacobeo, a nova obra de Pilar Falcón na que se recompilan os documentais e longametraxes feitos ao longo dos anos e que teñen como protagonista o fenómeno do Camiño de Santiago. No acto de presentación, o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade destacou “a importancia que ten para a difusión da cultura e a lingua galega o feito de que a industria cinematográfica incorpore o fito Xacobeo nas súas producións”. Neste senso, resaltou a influencia que o audiovisual ten no público e a importancia de traballos como o feito por Pilar Falcón “para reforzar a imaxe da nosa terra”. Ademais de Valentín García e a propia autora, no acto tamén participaron o editor José Luís Pardo e a actriz Estíbaliz Veiga. Camiño de cine Xacobeo recolle cronolóxicamente o cine que xira arredor do Xacobeo e do Camiño de Santiago ao tempo que reivindica a categoría Cine Xacobeo como un xénero en si mesmo. Así, a obra da presidenta do Club de Xornalistas Galegos supón un traballo de recompilación, arquivo, documentación e análise de 50 películas e documentais de televisión que centran o seu interese na Ruta Xacobea, ofrecendo ao lector unha viaxe a través destes audiovisuais que nos achegan ás paisaxes, lingua e cultura galegas. A recompilación que supón este libro vese enriquecida polas miradas de Mónica Casuso, Xisela Franco, Norberto López, Diego Moldes, Padre Paco, Ángel Peláez, Mamen Quintas, Estíbaliz Veiga e Darío Villanueva, persoeiros da escrita e do audiovisual que achegaron o seu punto de vista persoal do Camiño. O acto celebrado onte enmárcase na Semana Xacobeo 21-22 Madrid, un programa de actividades promovidas polas Asociacións e Centros Galegos de Madrid (ACGM) para desenvolver ao longo dos anos 2021 e 2022 dentro do Plan Estratéxico Xacobeo 2021 da Xunta de Galicia. A Semana Xacobeo 21, que comezou o pasado 18 de xuño, durará ata o 27 do mesmo mes. redac.