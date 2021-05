Presentación en Cronopios do novo libro de Portabales

Santiago. Na librería Cronopios de Santiago celébrase hoxe, as 19.30 horas, a presentación do libro A vida secreta de Úrsula Bas, de Arantza Portabales. Acompañando a autora, asistirán o xornalista Luís Pardo, e Carlos Lema, director de edicións de Editorial Galaxia. Dun día para outro, e sen que se saiba o motivo, desaparece unha escritora de sona. O seu home pon unha denuncia na comisaría de Compostela á que, logo dunha baixa prolongada, se acaba de reincorporar Santi Abad. Tras a resolución do caso Alén, o asasinato que pouco máis dun ano antes fixera abalar os alicerces do mundo da arte e da sociedade galega. O inspector Abad e Ana Barroso, ascendida a subinspectora, volven formar equipo. redac.