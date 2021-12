Presentación en España de una experiencia inmersiva de música experimental

Santiago. El Auditorio Abanca de Santiago de Compostela acogerá mañana, a las 22.00 horas, el concierto Does Spring Hide Its Joy, una experiencia inmersiva no lineal creada a través de la unión del talento de Kali Malone, Stephen O’Malley y Lucy Railton en plena pandemia y que se presentará por primera vez en España.

La artista estadounidense fundadora del sello Xkatedral; junto al histórico guitarrista, productor, artista visual y miembro fundador del grupo de culto Sunn O))), que regresará a Galicia después de una década; y la chelista y directora artística y creadora del London Contemporany Music Festival; respectivamente, colaboraron en el 2020 en el Funkhaus & Monom de Berlín para sacar adelante este ambicioso proyecto de vanguardia que ahora llega al territorio autonómico dentro del ciclo X21 Series. Las entradas para el recital se encuentran a la venta a través de la plataforma Ataquilla.com.

Destaca especialmente dentro de la agrupación la música electrónica de Kali Malone, que resulta profunda, dinámica y emotiva. La joven artista es capaz de crear sonidos melancólicos y especiales que los oídos del público pueden entender fácilmente mediante instrumentaciones cíclicas y de larga duración. En su destacado álbum The Sacrificial Code, la estadounidense consigue tan solo con la música de un órgano llevar al espectador a un lugar nuevo y especial.

A mayores, este concierto dará continuidad a la programación del citado evento musical, el cual cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia y del Xacobeo 21-22. En él se acogen funciones e intervenciones en lugares emblemáticos y de alto valor patrimonial, presentando a los más aventureros artistas en música electrónica, experimentación y avant-garde, junto a algunos de los creadores visuales más destacados de la actualidad. Su objetivo pasa por atraer a la comunidad algunas de las propuestas internacionales más sobresalientes de este ámbito, poniendo el foco especialmente en las obras en las que existe una intersección entre arte y teconología. ecg