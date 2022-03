Presentación na libraría Couceiro

libros. Rosalía Bermúdez e Nanda Cabaleiro presentan este mércores, ás 19.30 horas na Libraría Couceiro de Santiago 7 herbas máxicas (Hércules de Ediciones, 2021). As autoras estarán acompañadas pola editora da obra, Laura Rodríguez Herrera. 7 herbas máxicas é unha obra con coidadas ilustracións que relata as historias que xiran ao redor destas 7 herbas máxicas, 7 panaceas do mundo vexetal: a melisa, a herba luísa, o romeu, o sabugueiro, o ourego, a salvia e o áloe vera. Ademais, explica as súas propiedades e usos máis estendidos e a súa aplicación práctica de xeito sinxelo. Trátase dun libro que busca fomentar un estilo de vida saudable. ECG