Presentan el nuevo libro de ‘Celi’, el ‘cliente’ más querido de As Cancelas

Santiago. El centro comercial As Cancelas presentó una nueva entrega de las aventuras de su mascota, el extraterrestre Celi, con motivo de la celebración del Día das Letras Galegas. Celi no Camiño de Santiago relata las aventuras de Celi tras llegar a Galicia desde Roncesvalles. Al estreno del libro, escrito por el autor Pere Tobaruela, asistieron la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Mercedes Rosón, así como el concejal de Educación, Rubén Prol Mariño. Por parte de la Xunta estuvieron presentes el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, y la directora de Turismo de Galicia, María Nava Castro. También el gerente de As Cancelas, Javier Nicolás Blanco. Todos destacaron la importancia de fomentar el uso del gallego y el fomento de nuestra cultura paisajística y gastronómica a través de la literatura infantil. ECG