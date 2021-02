Presunta estafa a personas mayores diciendo que llaman del hospital para venderles en su casa gel hidroalcohólico

DENUNCIA. Una vecina de Santiago se puso en contacto con este diario ayer para denunciar que su padre, una persona de edad avanzada, ha sido víctima de una presunta estafa. El hecho se produjo en la mañana de ayer cuando este vecino de la ciudad recibió una llamada “desde un número largo que parecía una centralita” a su teléfono fijo de casa. “Le dijeron que llamaban del hospital Clínico para interesarse por su salud y que después de preguntarle por su estado físico le indicaron que el lunes se desplazaría una persona para llevarle un gel hidroalcohólico y que preparase 4 euros para darle al mensajero”. Esta vecina señaló que “mi padre no percibió en ningún momento que podía tratarse de una estafa al creer que era una llamada del Clínico, pero cuando me lo contó me pareció muy extraño”. Así, a primera hora de la tarde de ayer se puso en contacto con la centralita del hospital Clínico de Santiago para saber si realmente habían llamado a su padre. Al comprobar que no era cierto quiso ponerse en contacto con este diario “para denunciar este caso y evitar que otros, como mi padre, caigan en este timo”. Además, mostró su miedo a las consecuencias que podría tener que ese supuesto trabajador del hospital se desplazase a casa de su padre. “No quiero ni pensar qué intenciones pueden tener los que están detrás de esta trama”, indicó. “Ya avisé a mi padre que no abra la puerta a ningún desconocido y que si el lunes le dicen que son del hospital para venderle el gel hidroalcohólico les diga que va a llamar a la Policía”. “Me parece mentira que con la que está cayendo, que estamos todos sufriendo con esta pandemia, haya gente que se aproveche de las circunstancias para cometer estas estafas”. Añadió que “no es por el dinero en sí, que son solamente cuatro euros, sino por el miedo a que estas personas tengan otras intenciones, que entren en casa o le timen más dinero”. á. Ares