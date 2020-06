Primeiras ventas no Salón do Automóbil

Santiago. O concelleiro de Mobilidade e Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, inaugurou oficialmente este venres a sexta edición do Salón do Vehículo de Ocasión en Santiago, que se celebra no Recinto Feiral de Amio do 25 ao 28 de xuño e no que xa se rexistraron as primeiras ventas. O evento conta coa presenza de máis de 20 concesionarios e compravendas, cun stock de máis de 700 vehículos, a prezos rebaixados, exhibidos en 16.000 metros cadrados de exposición. Trala situación destes últimos meses xerou un stock grande e por iso esta é unha oportunidade para mercar un coche a un prezo inferior ao habitual. Deseñouse un protocolo fronte á covid-19. redac.