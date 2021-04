MORREU meu primeiro amigo, Pepe Carro e máis eu arribamos a Compostela o mesmo ano (1942); e vivimos porta por porta durante moitos anos. Aínda con pantalón curto creamos o Exercito do Toural, capitaneado por Pepito Carro. Foron memorables as loitas na Carballeira de Santa Susana contra a Pandilla do Horreo, capitaneada polo temible Cachamona. Nunha fera e feroz batalla collemos preso a un guerreiro inimigo: “Atádeo a un carballo, pendurade dunha pola unha bolsa de papel de estraza chea de cagallóns de porco, e poñédello a altura do nariz”, ordenou o noso aguerrido caudillo. Cando pasamos do pantalón curto ao pantalón bombacho, iniciamos xuntos o Bacharelato no Colexio Minerva, e ademais de estudar, el bastante máis que eu, fundamos o Trío Faneca (Carro, Moralejo, Bernal) e interpretabamos cantares de cego nas veladas: ...En el pueblo de Jaén / provincia de Guatemala / obispado de León / ayuntamiento de la Guardia...

Cando do pantalón bombacho pasamos ao largo, Carro, que xa tiña inquedanzas pola medicina, operoume de fimoses, unha intervención cirúrxicamente perfecta, pero cunha accidentada convalecencia: saltáronme os puntos o día que nos colamos a ver unha película clasificada para Mayores con reparos. Na biblioteca de don Xesús Carro, o ilustre historiador, montamos un quirófano, no que operabamos coellos. Nunha ocasión escapóusenos un, e acabou morrendo destripado no Ultramarinos Carro, que estaba na planta baixa.

Cando xa os nosos pantalóns encomezaban a coller engurras, Carro foi nomeado concelleiro. Veume a visitar a ferraxaría o Yunque. Meu pai, un home extremadamente correcto e respectuoso, saudouno con admiración e agarimo: “É vostede un orgullo para Compostela, don Pepito”. Carro, sempre entrañable e con gran sentido do humor, agradeceulle os aloumiños: “Don Xosé, grazas, pero o de Pepito xa queda lonxe, hoxe en día xa somos Xosés ou Pepes en vésperas de canear...”. Meu pai lamentando telo molestado desfíxose en perdóns e desculpas, e despediuno, traizoado polo agarimo e a costume, con un : “Vostede o pase ben, don Pepito”. Eu hoxe ferido pola morte do meu primeiro amigo, tamén teño que despedilo. Deica logo, compañeiro.