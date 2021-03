Primeiro paciente tratado con ultrasóns para os temblores esenciais ou familiares

Un equipo multidisciplinar de neurólogos, neurocirurxiáns e neurorradiólogos tratou onte a un doente con temblores esenciais coa técnica HIFU no Hospital Clínico de Santiago: o primeiro caso da sanidade pública española en beneficiarse desta técnica. A intervención foi un éxito e tras pasar unha noite de control hospitalizado recibiu a alta esta mañá. No equipo presente na primeira aplicación interviron os neurólogos José María Prieto, Ángel Sesar, Begoña Ares e Gustavo Fernández Pajarín, os neurocirurxiáns Miguel Gelabert, Eduardo Arán e o neurorradiólogo Miguel Blanco.

A Xunta de Galicia é a primeira administración pública en España en incorporar a técnica HIFU para tratar doentes con Tremor Esencial Refractario e con Párkinson. Dito sistema, de recente creación, ten amosado uns resultados espectaculares de xeito inmediato cunha gran seguridade e sen apenas contraindicacións. O emprego de ultrasóns de alta frecuencia será unha nova alternativa terapéutica para uns 600 doentes galegos que padecen tremor esencial ou párkinson e nos que os fármacos non son eficaces nin se lles pode realizar estimulación cerebral profunda (procedemento cirúrxico que se realiza na Área Sanitaria de Santiago de Compostela).

.A duración do acto cirúrxico é de preto de 1 hora e o doente pode ser dado de alta nas seguintes 24 horas cunha melloría clínica no tremor de máis dun 80% respecto á súa situación previa. A eficacia mantense no tempo, polo de agora só ten 5 anos de experiencia, e non ten límite de idade na súa aplicación.