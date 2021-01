Primera boda del año en Raxoi, a pesar del COVID

enlace. El pazo de Raxoi acogió ayer la primera boda civil de este año en el Ayuntamiento compostelano. La ceremonia fue oficiada por la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, y en ella además de los emocionados novios, estuvieron presentes dos testigos y dos personas más. Debido a las restricciones por el COVID, en el enlace no hubo música en vivo, pero aún así, según explicó la propia Rosón “fue una boda muy bonita por ver lo felices que estaban los novios, a pesar de no poder realizar la tradicional celebración con toda la familia”. Y aunque las circunstancias no acompañaron a la pareja, sí lo hizo el tiempo, ya que el sol brilló en Compostela y en la plaza del Obradoiro. La pandemia redujo mucho este tipo de celebraciones, pero Rosón contó, que a pesar de todo, ella ofició el pasado año desde el arranque de la crisis del coronavirus en torno a diez enlaces. Para este año, ya hay unas cuantas bodas cerradas en el pazo de Raxoi. redacción