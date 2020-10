Primera concentración contra la semipresencial en el Antón Fraguas

Santiago. La necesidad de incorporar seis profesores sigue siendo motivo de discordia entre las familias del primer curso de bachillerato del Antón Fraguas, el propio centro y la Consellería. La falta de docentes, pese a tener espacio, llevó al centro a fijar como semipresencial 1.º de Bachillerato. La solución, una vez pasadas varias semanas desde el comienzo del curso, no convence a las familias. Hoy a las 12.20 horas, coincidiendo con la hora del segundo recreo, alumnos y padres van a celebrar una concentración respaldada por la ANPA a las puertas del centro.

“El viernes por la mañana me reuní con el personal de Inspección para barajar posibles soluciones. Dijeron que no contemplaban de ninguna manera aumentar el cupo de docentes. Pero, por la tarde, se conoció que la Xunta había concedido más profesores al Sánchez Cantón de Pontevedra”, explica el director del instituto, Carlos Encisa, que respalda las peticiones de las familias que tienen educación semipresencial. En ese instituto pontevedrés fueron concedidos catorce docentes, mientras que el Fraguas ha solicitado seis. Con esas incorporaciones podrían tener a todos los alumnos en el centro, donde hay aulas suficientes, separados un metro y medio como marca la norma.

La situación del Sánchez Cantón llevó a las familias a convocar la primera protesta prevista para esta mañana. Aseguran que los cambios que se han concedido en el Sánchez Cantón también podrían ser posibles en el Antón Fraguas. “Non imos parar despois de que o Sánchez Cantón de Pontevedra si conseguise ter máis profes. Que non nos discriminen”, expresa desde la Anpa del centro su presidente, Fernando Lacaci.

Por su parte, la Consellería ha ofrecido varias soluciones al centro que parecen no convencer a las familias. Según traslada el director del instituto, hubo una primera propuesta centrada en la colocación de mamparas en las clases para que todos los alumnos puedan estar presentes en el aula aunque no tengan distancia suficiente entre ellos. No es el método preferido del centro donde también preocupa la limpieza de esas pantallas. La segunda vía propuesta fue la de retransmitir las clases en streaming, “algo que tecnológicamente no es tan sencillo de asumir”, reitera Carlos Encisa.

Así, la propuesta trasladada a las familias es la de instalar un circuito cerrado de televisión para que, en vez de seguir la clase desde casa, los alumnos a los que les toque teledocencia puedan estar en un aula vacía del centro con esas pantallas. “Nos preocupa quién vigile a los alumnos”, manifiestan las familias. A. OCA