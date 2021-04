Justo al día siguiente de que el problema de las pintadas protagonizase un debate en el pleno municipal, la Policía Local consiguió localizar a los autores de varios grafitis cuando estaban en plena acción en la rúa Doutor Teixeiro, del Ensanche. Según explicó a este periódico el concejal de Seguridade, Gonzalo Muíños, fue la llamada de un vecino la que alertó a las fuerzas de seguridad de que dos personas estaban realizando pintadas en contenedores y papeleras en esta vía, concretamente a la altura de los números 12, 13 y 14, todas ellas firmadas por Spin 12-13.

No es fácil, explicaba, porque además de la ausencia de videovigilancia y de las carencias de efectivos que afectan a todos los servicios municipales, también está el problema de que es preciso pillarlos justamente como en la noche de ayer, en plena acción, para que las sanciones puedan hacerse efectivas. No solo ocurre en Santiago, sino que todos los ayuntamientos se ven ante el problema de conseguir demostrar que la persona detenida era efectivamente quien había hecho la pintada, y no alguien que pasaba por allí “y había recogido un rotulador o una brocha del suelo”. De hecho, en los últimos años solo se ha registrado un detenido por esta motivo.

Ni siquiera sirve de mucho recurrir a la colaboración de peritos calígrafos para que identifiquen al autor de la letra, como se sugería ayer en el pleno municipal, ya que esa valoración no deja de ser un dictamen técnico que puede ser rebatido por un perito de la parte contraria. Por ello, aunque la cuantía de las sanciones se han ido incrementando en los últimos años, especialmente cuando se trata de atentados contra el patrimonio, la realidad es que pocas han podido hacerse efectivas.

Baste con señalar que los dos atentados más graves que se han producido en la ciudad, ambos en la Catedral, en las fachadas de Platerías y el Obradoiro, y en el Arco de Palacio, ninguno de los autores de las mismas pudieron ser localizados, y eso que la rehabilitación de la escultura situada en la primera de las fachadas, costó la friolera de 12.000 euros. Las cuantías de las sanciones van de 100 a 600 euros las consideradas leves, y de 601 a 6.000 para las graves. Cuando la pintada se hace sobre un monumento, el importe se dispara ya de 6.000 a 150.000 euros, en función del daño causado y las posibilidades de recuperar el estado original.

Una cantidad muy elevada, pero que de momento se ha quedado a cero, contrastando con los más de 25.000 euros que se gastó el Ayuntamiento de Santiago durante el pasado ejercicio en la eliminación de pintadas de todo tipo, y que representaron más de dos mil horas de trabajo del servicio de limpieza. En el pliego de condiciones para la licitación del servicio de limpieza durante los próximos diez años se establece como mejora la limpieza de un número determinado de metros cuadrados de pintadas, para evitar el importante deterioro de la imagen de la ciudad que suponen estas agresiones.