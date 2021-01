Problemas con una posible propiedad intelectual

Derechos. La normativa sobre los derechos que genera una obra de arte no está muy clara en materia de las obras que se realizan en espacios públicos, y han llegado a producirse debates sobre si un artista que realiza un trabajo en la calle puede reclamar en el caso de que su obra sea destruida o simplemente utilizada con fines económicos. Es el caso, por ejemplo, de una escultura situada en plena calle, a la que cualquiera puede hacer una fotografía, pero no utilizarla para vender postales de la misma sin abonar una compensación al autor, algo que sí se ha producido en otros países, pero no en España hasta el momento.

También hubo casos, como el que recogía el periódico El País, sobre una demanda al Ayuntamiento de Getafe por encargar un mural para un pabellón polideportivo presentada por los arquitectos del mismo, recordando que su construcción sí tenía derechos de autor. O el caso, también citado de un grupo de artistas que denunciaron al Ayuntamiento de A Coruña por derribar un muro en el que varios grafiteros habían realizado sus trabajos. La sentencia fue favorable al Consistorio por considerar que el muro estaba en malas condiciones, y era su competencia. La cuestión es ¿podría un grafitero o el autor de una pintada reclamar una indemnización en el caso de que una administración pública o el propietario del espacio procediera a borrarla, taparla, o demoler la pared en la que está realizada? Porque podría suponer que si alguien considera que su garabato en la pared tiene un alto valor artístico, tipo Bansky, la ciudad podría acabar convertida en una acumulación de espacios pintarrajeados.