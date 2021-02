Profesora negacionista: La Salle confía en solucionar el conflicto

Santiago. El conflicto suscitado en el colegio La Salle tras aparecer el sábado una profesora del centro en la manifestación negacionista celebrada en Santiago, y a la que los padres acusan de querer adoctrinar a sus hijos en el aula, puede llegar a su fin. Al menos, eso es lo que se desprende desde la dirección de este centro concertado.

En primer lugar, el director del colegio, Jesús Martín, se negó a entrar a valorar la cuestión de la citada docente, que da clases de Lengua y Francés en Secundaria. “No voy a entrar en este tema porque desde el centro educativo no debemos ni podemos invadir esferas personales ni transgredir el derecho fundamental de libertad de expresión, de reunión o manifestación. Solo podemos ceñirnos a los hechos que ocurren dentro del colegio y, en caso de tener alguna sospecha, certificar que no hay contagio para garantizar, hasta donde podamos, la salud dentro del mismo”, tal y como indicó en una nota enviada a los padres, que insisten en que “esta profesora es libre de hacer lo que quiera fuera, pero no dentro de las aulas, donde adoctrina a nuestros hijos renegando de las vacunas y la mascarilla”, según denunciaron.

Aunque la profesora sigue dando clases tras certificar que dio negativo en una PCR, Martín reconoció que ayer fue inspección educativa a hablar con la docente. Así, indicó que “aunque no voy a decir nada de este encuentro, mi opinión es que las cosas van a ir más tranquilas”. redac.