Programa para previr fallos cardíacos nas mulleres con cancro de mama

Santiago. A Área Sanitaria de Santiago presentou onte o Programa de Rehabilitación Cardio-oncolóxica, posto en marcha recentemente, no transcurso da primeira Xornada de Rehabilitación Cardio-Oncolóxica entre profesionais e pacientes que se celebra no Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

Esta xornada aglutina os resultados do proxecto de investigación ONCORE que se iniciou no 2018 co obxecto de previr complicacións cardiovasculares e funcionais asociadas ao tratamento en mulleres con cancro de mama, e o programa asistencial que pretende dar continuidade a este servizo e ser un referente para outros centros sanitarios e para outros tipos de cancro. Estas intervencións poñen en valor a importancia do exercizo supervisado na mellora da saúde cardiovascular dos pacientes.

A introdución do exercicio terapéutico supervisado dentro do conxunto de intervencións oncolóxicas, educativas e psicosociais demostrou mellorar a capacidade funcional destas pacientes. A xerente da área sanitaria compostelá, Eloína Núñez, o xefe do Servizo de Cardioloxía, J.R González Juanatey, xefe do Servizo de Oncoloxía, Rafael López, e Carlos Peña, Coordinador do programa de Rehabilitación Cardíaca, presentaron o acto no que participan varios profesionais do Sergas e do IDIS dos servizos de Oncoloxía, Cardioloxía, Rehabilitación, Fisioterapia e Cirurxía, e pacientes expertos do programa compartindo a súa experiencia. O papel dos pacientes é clave na mellora da experiencia terapéutica. ecg