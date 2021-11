Programas de conciliación de Nadal nos centros socioculturais e nos colexios públicos e ludotecas

oferta. Os centros socioculturais ofertan 155 prazas en distintas actividades lúdico-educativas, no marco do programa Vive o Nadal 2021. Sesenta delas, as que dependen da Concellaría de Medio Rural que dirixe José Manuel Pichel, desenvolveranse nos Centros Socioculturais da Gracia, Figueiras e Marrozos. As outras 95, das que informou Javier Fernández, levaranse a cabo nos CSC de Conxo, Fontiñas, Pontepedriña, Santa Marta e Vite. O prazo de inscrición, que comeza o próximo luns, 15 de novembro, rematará o día 26. Segundo explicou Fernández, este ano estase deseñando “unha interesante proposta de actividades lúdico-educativas”, que incluirán obradoiros, teatro, maxia, actividades ao aire libre, etc... Para o seu desenvolvemento hai contratadas, informou, “máis de vinte empresas do sector cultural”, con equipos especializados en educación, animación e actividades de tempo libre. As actividades de Vive o Nadal 2021 están dirixidas a nenos e nenas de entre 4 e 12 anos empadroados no Concello. Desenvolveranse os días 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de decembro e o 3, 4, 5 e 7 de xaneiro en horario de 10.00 h a 14.00 h. Para facilitar a conciliación, ponse a disposición das familias unha ampliación deste horario, desde as 07.45 h ás 15.15 h. Para apuntarse cómpre enviar a ficha de preinscrición cuberta ao correo electrónico ccpreinscricions@santiagodecompostela.gal. A ficha pódese descargar da web do concello. A publicación do listado de menores admitidos que irán a sorteo comunicarase o mércores 1 de decembro. E o venres 3 de decembro será o sorteo de prazas. As listas definitivas daranse a coñecer o 9 de decembro. Para que as actividades se leven a cabo ten que haber un 50 % de prazas demandadas en cada espazo. Ademáis, nos colexios púbicos ofertase un total de 100 prazas; das cales haberá dispoñibles 30 prazas de comedor e de madrugadores. redacción