Prometeo e Frankenstein inauguran as ‘Clásicas desfeitas’ no Gaiás

As Residencias artísticas do Gaiás, o proxecto co que a Xunta, en colaboración co Centro Dramático Galego, busca reactivar o sector cultural son xa unha realidade. Unha das súas partes máis esperadas vívese estos días no Gaiás coas Clásicas desfeitas, nas que se reinterpretan textos clásicos.

Hoxe ás 12.00 h a compañía Nononon Lab representa nas Torres Hejduk o Volume I de Clásicas desfeitas, no que adaptará textos de Prometeo encadeado de Esquilo, A tráxica historia do Doutor Fausto de Marlowe e o Frankenstein de Mary Shelley. A compañía galega -formada por José Faro, Xacobo Castro, Lucía Estévez, Laura Iturralde e Montse Piñeiro- escolle estes tres personaxes pertencentes ao imaxinario colectivo e histórico coa intención de configurar un retrato da humanidade moderna. A partir destes textos clásicos confórmase un cadáver exquisito, multifacético e atemporal, que guía ao público arredor dun espazo común, permitíndolle así verse reflectido. A premisa é a experimentación, polo que se activa un espazo de reflexión e diálogo.

A segunda parte chegará o próximo domingo da man do pianista e compositor Pablo Seoane, con textos de Antígona de Sófocles ou Medea de Eurípides.