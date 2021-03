Promoción de Paradores con descuentos para los peregrinos del Camino

iniciativa. Paradores acaba de poner en marcha una promoción especial para los peregrinos con motivo del Xacobeo en 2021 y 2022. Con esta tarifa, se suma a la dinamización turística del Camino como motor de recuperación emocional y económica. Aquellos peregrinos que realicen la Ruta cuentan con un 15 % de descuento sobre el precio del alojamiento y desayuno, así como en restaurante y cafetería, para estancias máximas de tres noches consecutivas en el mismo parador y no es válida para grupos. Los paradores incluidos ofrecen un Menú Peregrino a 20 euros en sus restaurantes y 18 euros en los ‘Enxebres’ (excepto el de Santiago y algunas fechas concretas de puentes y festivos) en servicio de almuerzo, bebidas no incluidas. Los peregrinos no alojados que quieran desayunar en un parador también cuentan con un descuento del 15 %. ECG