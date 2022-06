Promocionan a lectura no marco do XVI premio de Novela Europea Casino

CULTURA. O Casino de Santiago acolle hoxe, ás 11.00 horas, a campaña de promoción da lectura das novelas finalistas do XVI Premio Novela Europea Casino de Santiago. Estarán presentes no acto, además da directiva do Casino, que preside Ubaldo Rueda; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; a xefa do servizo de Bibliotecas da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Alba Paz Boubeta; o director da Biblioteca Ánxel Casal, Jesús Torres; o responsable dos Centros Socio-Culturais, Enrique Vázquez Naveira; o director de Relacións Externas de El Corte Inglés, José Manuel Blanco; o presidente de Comercio Punto Compostela, José Antonio Seijas; e responsables de Clubes de lectura e Antón Pedreira en representación dos libreiros. ECG