Propoñen modificacións no acceso para resolver o problema das escaleiras da Intermodal de Santiago

As escaleiras que unen a pasarela da estación Intermodal de Santiago coa rúa do Hórreo foron obxecto de moitos comentarios e de críticas xeneralizadas tras o estupor inicial de descubrir un problema dese tipo nunha obra nova. Trátase, ao cabo, dunha barreira, dun obstáculo. A explicación oficial alude a un elemento provisional que terá que cambiar cando se leve a cabo a reurbanización de la rúa do Hórreo. A cuestión é determinar a que administración corresponde responsabilizarse deste asunto e cando se executará algunha reforma que permita eliminar esa barreira. O estudo Sánchez-Agustino Arquitectos elaborou unha proposta que se mostra no vídeo e as fotos que acompañan estas liñas, consistente nunha extensión da plataforma para acceder á pasarela nun plano ligeramente superior que se acopla ao mesmo nivel da beirarrúa.