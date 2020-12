Propoñen que se denomine ‘de Exeria’ a praza entre a avenida de Lugo e Concheiros

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, proporá no pleno a convocatoria do Consello de Condecoracións para atender a petición de denominar “Exeria” a nova praza entre a avenida de Lugo e Os Concheiros, ademais de realizar nese emprazamento unha intervención cultural e artística que remarque a figura desta muller e a súa importancia na cultura galega.

“Para incrementar a visibilidade das mulleres nas rúas e prazas da cidade, a Asociación de Mulleres Cristiás Galegas Exeria trasladou a proposta de incluír o nome de Exeria, unha peregrina que habitou en Gallaecia do século IV, nesta nova praza que se abrirá no Camiño de Santiago”, sinalou.

“É unha muller relacionada co feito diferencial cultural galego”, explicou. O mesmo Castelao, no seu Discurso Alba de Gloria, pronunciado no Teatro Arxentino de Bos Aires o 25 de xullo de 1948, evoca os símbolos da nosa historia, tanto xeográficos como humanos soñando cunha Santa Compaña encabezada por Prisciliano e Exeria, persoas que a Xeración Nós considera os primeiros fitos diferenciais da cultura galega”, afirmou Goretti.

Lembrou que non só camiñou, senón que escribiu un Itinerario no que recolleu todas as investigacións e impresións que a ían sorprendendo na viaxe. O Itinerario, escrito en latín coloquial e dedicado ás súas amigas, “dános idea dunha muller que comparte vida con outras ás que quere facer partícipes das súas descubertas. Ao ser unha praza que utilizarán peregrinas e veciñas da nosa cidade, poñerlle o nome de Exeria fará que moita xente, galega e de fóra, se achegue a esta muller, coñeza a súa obra e valore a importancia que a cultura tiña xa na nosa terra no século IV”.

Ademais propoñen incrementar o contido por medio dunha intervención cultural e artística que remarque a figura de Exeria e a súa importancia na cultura galega, e , de organizar algún tipo de acto que visibilice máis aló do seu nome esta peregrina e escritora. Lembro que hai moi poucas referencias a esta muller en Galiza. Tan só un edificio das instalacións da Universidade de Vigo leva o seu nome. ecg