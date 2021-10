Propoñen revisar os límites actuais de Compostela

topografía. O grupo municipal do BNG defenderá unha proposición no pleno para a unificación oficial da delimitación xeográfica e a sinalización toponímica de Santiago, tanto das entidades de poboación, divisións e agrupamentos como dos lindes cos concellos próximos. “Compostela non dispón dunha delimitación xeográfica oficial única aprobada e publicada cos topónimos oficiais correspondentes de cada lugar e parroquia. Así, non existe unha cartografía actualizada que delimite as divisións xeográfico-administrativas sobre a identificación correspondente das distintas unidades de poboación, segundo consta en informes municipais”, sinalan no texto. ecg