Propoñen un proxecto anual de actividades para poder conciliar

Santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, trasladará ao Pleno unha moción para que o Concello poña en marcha un plan de actividades extraescolares e de conciliación en todas as parroquias, de acordo coa comunidade educativa, a partir do vindeiro curso e durante todo o ano. O BNG reclama tamén no texto desa iniciativa que “mentres non se aplique e as ANPA continúen a suplir boa parte deste cometido, o Concello de Santiago colaborará na posta a disposición dos centros e instalacións municipais para desenvolver as actividades, en labores como limpeza e desinfección dos mesmos e dará as facilidades que se requiran para a concesión de bolsas destinadas a familias con poucos recursos”.

Na actualidade, en Santiago encárganse os centros socioculturais e as ANPA de desenvolver senllos plan de actividades extraescolares e de conciliación. Mais en novembro de 2016, o Pleno aprobou unha proposición do BNG “para crear un plan integral de actividades municipais extraescolares e de conciliación que, catro anos despois, aínda non se aplicou e as ANPA teñen que seguir a programar para atender a demanda existente con formación lúdico-cultural de nenas e nenos en idade escolar”, advertiu a portavoz nacionalista en Raxoi.

redacción