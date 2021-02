Proponen un servicio municipal de recogida de las fosas sépticas

Santiago. Con el objetivo de conseguir una mejora ambiental y aproximar los niveles de calidad de vida en el conjunto del término municipal, el grupo popular anunció ayer la presentación de una moción en el próximo pleno “para que o goberno local estude a posibilidade de implantar un servizo municipal de baleirado de fosas sépticas para as vivendas radicadas no ámbito rural que non dispoñan do necesario servizo público de saneamento”.

La iniciativa, firmada por la concejala Ana Sabel, solicita que se estudie la posibilidad de conceder este servicio de forma gratuita “cando menos para as vivendas afectadas polas ordenanzas 5, 6 e 11 do vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal”, que son aquellas que aunque carecen de este servicio básico, tributan como en la zona urbana, “e para todas as persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade”.

Para los populares, entre las carencias todavía presentes en el medio rural destacan la ausencia de saneamiento integral que padecen tanto viviendas aisladas como núcleos. “É unha das máis urxentes desde o punto de vista ambiental”, indican.

Sabel recordó que “as estatísticas sinalan que máis dun cento de núcleos rurais do noso Concello, preto do 60 % do total, non dispoñen de saneamento”. redac.