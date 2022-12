Proposta conxunta en apoio da regularización das persoas migrantes

Santiago. O grupo municipal socialista, Compostela Aberta e o BNG levarán ao pleno ordinario de hoxe unha moción conxunta en apoio da campaña da Iniciativa Lexislativa Popular Esenciais para a regularización extraordinaria das persoas migrantes en España, co obxectivo de colaborar na súa difusión, promover a concienciación popular e apoiar a recollida de sinaturas.

Segundo as últimas estimacións, entre 290.000 e 470.000 persoas residen de forma irregular en España, das cales un terzo serían menores de idade. O sistema de acceso á residencia contemplado na Lei de Inmigración LO 4/2000 “é insuficiente e limitado e non se axusta á realidade actual dos emigrantes que viven e traballan no noso país. O motivo disto é, por unha banda, que os criterios de acceso á residencia son moi restritivos e moi difíciles de cumprir e, por outra, que o procedemento administrativo implantado é lento, burocrático e ten unha alta marxe de discreción á hora de outorgar autorizacións ou renovalas”, sostén a moción.

Esta dinámica xera, engade, unha espiral de vulnerabilidade e desprotección que aumenta a exclusión social e afecta á sociedade no seu conxunto. Por iso, os tres grupos consideran fundamental buscar mecanismos que garantan que estas persoas poidan saír da situación de invisibilidade e “non dereitos” como consecuencia do estado migratorio irregular. E fano apoyando esta ILP, respetuosa co ordenamiento xurírico actual.

Entre as razóns que xustifican esta regularización extraordinaria estaría o respecto aos dereitos fundamentais de cada ser humano. E tamén a gran contribución económica e fiscal que representan para a sociedade no seu conxunto. Ademais, a existencia de case medio millón de persoas fóra do radar das institucións e a planificación dos servizos públicos supón un déficit de gobernanza pública que debe ser corrixido.

Ademais, esta proposta “está estreitamente aliñada con acordos e iniciativas internacionais cos que España se comprometeu solemnemente”. Estes inclúen a Axenda 2030 das Nacións Unidas para o Desenvolvemento Sustentábel (Obxectivo 10), o Pacto Mundial para unha Migración Segura, Ordenada e Regular e o actual Pacto Europeo sobre Migración e Asilo, asinado en 2008. REDACCIÓN