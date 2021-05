Proposta de mellora para as beirarrúas da Almáciga pola mala accesibilidade para peóns e vehículos

Santiago. Peóns que se atopan con beirarrúas demasiado estreitas e con obstáculos no medio que impiden a correcta mobilidade e que tamén dificultan a visibilidade dos condutores que pasan a diario por elas cos seus vehículos. A situación é, segundo a denuncia realizada polo grupo municipal do BNG, común no barrio de Almáciga, polo que veñen de realizar unha proposta ao Concello para resolver a situación. Desta forma, os nacionalistas trasladarán no vindeiro pleno a necesidade de adoptar medidas para mellorar a seguranza viaria e accesibilidade, tanto para vehículos como para persoas que transitan a pé polos cruces de San Roque a Tras Santa Clara, ademais de na travesa dos Basquiños, todas elas no barrio da Almáciga. Segundo explicou a portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, a súa formación recibiu diversas queixas da veciñanza debido aos problemas derivados da falta de espazo e visibilidade para peóns e vehículos no barrio da Almáciga, que están a dificultar a mobilidade e accesibilidade. En concreto, esixen que se mellore a situación da beirarrúa de San Roque a Tras Santa Clara xa que se fai máis estreita no cruce, “sen que poidan pasar persoas con mobilidade reducida ou con carriños de bebé, e o propio paso de peóns está pintado sobre o propio enlousado”, denuncian os nacionalistas. Neste caso, o BNG demanda ao Concello que se busquen fórmulas para ensanchar esta beirarrúa co obxectivo de mellorar a seguranza viaria e a accesibilidade. Outro dos puntos onde denuncian a presenza de problemas de seguranza é na travesa dos Basquiños, “onde é necesario cambiar os colectores de residuos deste emprazamento para que persoas condutoras de vehículos teñan máis visibilidade en cada cruce, co fin de evitar que teñan que ocupar o paso de peóns e mesmo parte do seguinte carril para poderen ver cando teñen que incorporarse á vía”. ECG