Proposta para axilizar trámites nas licencias de Urbanismo

Santiago. O portavoz Popular, Alejandro Sánchez Brunete, reclamou `onte, que o Goberno local proceda a axilizar a tramitación das licencias e as comunicacións previas en materia de Urbanismo, tal como o permite a nova Lei de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, que se aprobou hai uns meses no Parlamento galego. explicou que o seu grupo solicitará tamén, , que o Goberno de Sánchez Bugallo transparente a situación na que se atopan ditas solicitudes e comunicacións previas no Concello de Santiago, “posto que o atraso existente non é de todo coñecido pola veciñanza”, senón que, afirmóu “é un atraso ocultado”. ecg