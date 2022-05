Proposta para convertir Santiago na ‘Cidade Europea do Deporte’

Santiago. Goretti Sanmartín anunciou que o BNG trasladará ao Pleno dúas mocións para que o Concello inicie os trámites e resolva as carencias existentes en dotacións deportivas para optar ao título de Santiago de Compostela, Cidade Europea do Deporte e para organizar, en colaboración con clubs deportivos, unha media maratón na capital galega, co fin de fomentar a práctica desta modalidade e de atraer profesionais e afeccionados/as. “Con isto, Santiago pode contar cun calendario de actividades deportivas, unha promoción do deporte de base e de deportes minoritarios, ademais de organizar un congreso ou evento internacional”, explicou Sanmartín, quen engadiu que Concello de Santiago tería que presentar a súa candidatura antes do 30 de xuño. REDAC.