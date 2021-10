Proposta para que os buses urbanos estén adaptados ás necesidades de accesibilidade

Santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, trasladará ao Pleno unha iniciativa para que os autobuses urbanos faciliten o acceso ás persoas que utilizan cadeira de rodas. O Bloque recibiu diversas queixas ante a necesidade de que as persoas con mobilidade reducida que usan cadeira de rodas deban ir acompañadas para abrir a rampa do autobús se queren utilizar este medio de transporte. “Urxe adoptar unha solución para que poidan dispoñer de autonomía e que este servizo público sexa universal”, advertiu Goretti Sanmartín.

Engaden que “é evidente que a flota de autobuses de Santiago non está ben adaptada ás necesidades de accesibilidade que debera ter o transporte público, unha cuestión que deberá ser incluída no prego do novo concurso”. A iso súmase, destacan, o feito de que, supostamente, “os/as condutores/as teñan indicacións de que non poden erguerse para axudar a instalar estas rampas de accesibilidade”.

Deste xeito, o BNG reclama que o goberno local do PSOE proceda a solucionar, de urxencia, os actuais problemas de accesibilidade no transporte público, coa axuda do persoal da empresa concesionaria para instalar as rampas e que, ademais, inclúa a obriga das plataformas automáticas no prego do concurso de transporte público, para non excluír as persoas con mobilidade reducida do dereito a utilizar o servizo público de autobús urbano.

Por outra banda, Goretti Sanmartín tamén trasladará ao Pleno unha interpelación para coñecer cando ten previsto o Goberno local publicar o prego do novo contrato do servizo de comedores escolares que expira en xaneiro de 2022 e para saber se vai incluír as melloras na calidade alimentaria e organizativa que propón a FANPA.

“O BNG ten preocupación pola demora en sacar o concurso de comedores escolares, pois só faltan tres meses para que conclúa o prazo de prórroga coa actual concesionaria que causou tantos problemas na subministración de menús nas escolas”, explicou Sanmartín. Reclama tamén que se adiante o pagamento das bolsas de comedor que chegaron a ter 6 meses de demora. ECG