Propuesta para que las okupaciones se resuelvan en solo cuestión de horas

El concejal del grupo municipal popular José Antonio Constenla presentará en el próximo pleno ordinario una moción para apoyar una iniciativa legislativa destinada “a combater a ocupación ilegal de vivendas”. Por ello, le trasladará al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados “esta proposta que pretende acadar ao respecto á propiedade privada, unha convivencia veciñal e a protección da seguridade das persoas e cousas nas comunidades de propietarios, sen menoscabo da salvagarda das persoas en situación de emerxencia social ou especial vulnerabilidade habitacional, conforme ao disposto noutras normas vixentes”.

En este sentido, también inciden “na necesidade de reclamar das forzas políticas con representación parlamentaria que dean a súa aprobación a esta iniciativa, por ser de interese xeral e necesaria para corrixir un grave problema de menoscabo da propiedade privada, social e de convivencia”.

Asimismo, desde el grupo popular piden que “se dea traslado destes acordos ao Goberno da Nación e ás portavocías parlamentarias dos grupos con representación no Congreso e no Senado, así como á Presidencia da Federación Española de Municipios e Provincias e a á Xunta”.

“Ante a crecente e alarmante situación de indefensión que se está a xerar pola ocupación ilegal de vivendas e a necesidade de garantir o dereito á propiedade, a seguridade de persoas e bens e a convivencia social, faise necesario, tal e como se ten posto de manifesto e como de forma reiterada desde o PP viñemos propoñendo, a adopción dunha iniciativa lexislativa a nivel estatal que permita, entre outras medidas, o desaloxo por parte da Policía da vivenda ocupada ilegalmente nun prazo de horas, sen necesidade de esperar varios meses como ata o de agora e un reforzo do delito de usurpación que disuada estes ataques contra a propiedade”, sostienen los populares, que insisten en que, “fronte á pasividade e ata permisividade que se vén manifestando nalgúns ámbitos, a aprobación dunha iniciativa nesta dirección podería evitaría situacións como as que se teñen rexistrado”.

Desde el PP enumeran las viviendas de Santiago que han sido okupadas en los últimos tiempos, “en Conxo; en Belvís; nos barrios do Carme e de San Lourenzo; na Costa do Cruceiro do Gaio e na Algalia ou a máis inmediata ocupación doutras dúas vivendas, novamente, en Belvís”.

Ante este escenario, se quejan de que el Concello de Santiago “dedicouse durante o pasado mandato a transixir e mesmo aplaudir unha usurpación da propiedade que non é xustificable en ningún caso”. “Cando hai unha ocupación ilegal adoita haber un acto delituoso. Non pode ser que unhas supostas políticas de cambio se baseen en considerar a ocupación ilegal como unha situación tolerable ou admisible”, subrayan desde el grupo municipal popular.

Aunque desde el PP de Santiago consideran que en la última década “acurtáronse substancialmente os prazos xudiciais para o desaloxo de vivendas, o problema da ocupación é que xera alarma na nosa sociedade e o número de vivendas okupadas non deixa de aumentar”. Además, añaden “o fenómeno xerou con frecuencia a instauración de mafias da ocupación e a utilización de moitos destes inmobles para actividades delituosas”.

“Por elo, faise precisa unha iniciativa lexislativa que aborde, de forma clara, a ocupación ilegal e impedir que os okupas se intenten amparar en regañas legais ou en dereitos que lle asisten ao cidadán que actúa legalmente, para cometer ese atentado contra a propiedade privada”, subrayan. Y apuntan que “debería permitirse que as autoridades públicas e os seus axentes interveñan dentro do espazo ocupado para proceder ao desaloxo. De forma que a autoridade pública puidera desaloxar as vivendas ocupadas ilegalmente nun prazo de horas”.