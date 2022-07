Propuestas de ecomovilidad urbana para el Ensanche

SÁNCHEZ-AGUSTINO y ARQUITECTOS ASOCIADOS. La mayor parte de nuestras urbes han emprendido proyectos de reurbanización dirigidos a humanizar su trazado viario que básicamente han estado presididas por dos acciones: recuperar espacio para los peatones y desterrar los vehículos de los centros urbanos. Pocas de estas iniciativas disponen de estudios de movilidad actualizados que hayan realizado un diagnóstico de los problemas con el que poder iniciar un programa de soluciones que contemple sobre todo las consecuencias de tales intervenciones y efectos a corto, medio y largo plazo, sobre la ciudad y el ciudadano.

Es por eso que los deseos de humanizar nuestra ciudad –seguramente compartidos por todos- no deben limitarse a intervenciones meramente cosméticas o superficiales que no atacan la raíz sus causas. Ampliar aceras y estrechar la movilidad de los turismos es una medida tan simple como poco efectiva si no va acompañada de una actuación integral que contemple alternativas que supriman circulaciones redundantes, trayectos antieconómicos, aligeren el tráfico, reduzcan la contaminación y el ruido, fomente el uso del transporte público garantizando su rapidez y fiabilidad y logren interiorizar una conciencia colectiva interna de una ciudad saludable y atractiva.

Nuestro estudio propone ocho ventanas de intervenciones cuyos efectos han sido valorados a partir del análisis de los flujos circulatorios y peoniles actuales y de sus posibles efectos colaterales. Además, son exportables a otros puntos de la ciudad, estudiados por nosotros, con lo que animamos a las autoridades a plantear un estudio global de la ciudad y actualizarla. Poniendo en el disparadero, para empezar, todos los aparcamientos en batería que están en sentido contrario.

01. Proponemos la colocación de una rotonda y el cambio de dirección del tramo final de Montero Ríos para acceder ágilmente a la Rúa Nova sin atravesar medio ensanche., facilitar el acceso al campus y anular el cruce de Juan Carlos I a Rapa da Folla, pudiendo ser ésta peatonal.

02. La calle Rosalía de Castro es deficitaria en pasos de peatones en el tramo comprendido entre la Avenida de la Coruña y Plaza de Vigo. La distancia entre los pasos existentes es de 215m cuando no debería superarse el límite de los 150m. Se trata de una distancia excesiva que favorece que el peatón cruce indebidamente y resolvería el acceso a las viviendas del antiguo asilo, rebajando además el aspecto de carretera que todavía conserva esta calle.

03. Es preciso ampliar significativamente el paso del denominado callejón del campus o de derecho, además de mejorar la conexión con el paso a la rúa Nova de Abaixo que por su uso intensivo debiera contar con elementos que salven las barreras arquitectónicas (rampa mecánica) que hoy obligan a dar un rodeo por Plaza de Vigo

04. Mejoras en el tráfico de Rosalía de Castro permitiendo incorporarse a ella desde la plaza de Galicia, así como la reforma de la misma anulando su carácter de rotonda y ganar espacio para la plaza y el peatón.

05 y 06. Se propone modificar las direcciones de la rúa Nova de Abaixo y Santiago del Estero. La Plaza Roxa está desequilibrada al disponer de tres entradas y una salida. Con dos y dos el tráfico sería más fluido, se evitaría la doble fila en la plaza. La Rúa Nova tendría más fácil acceso y mejor salida. Y el parking pasaría a tener tres salidas y dos entradas. Siempre debe ser superior el número de salidas que el de entradas y esto es exportable al ensanche.

07. Otro paso de peatones a corregir en Fray Rosendo Salvado que hace que los coches dependan de un paso de peatones y no de dos, mejorando el flujo.

08. Se propone un modelo de intersección para el Ensanche. Los contenedores de residuos se sitúan al inicio de los tramos y no al final, pudiendo liberar un carril y poder organizar el tráfico de frente o a un lado. Las aceras serán en curva si se necesita para girar los vehículos, pero donde no realizan giro no es necesario y se reduce el paso de peatones y se aumenta la seguridad del peatón. Todos los pasos llevarán el suelo podo táctil en su lado derecho para proteger a los invidentes.