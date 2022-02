Protesta en Grixoa por el vertedero: los camiones no cesan

La indignación y el descontendo de los vecinos del lugar de Grixoa-Miramontes, en Santiago, llevó a convocar ayer una concentración para protestar por el paso de camiones de gran tonelaje con dirección al vertedero ahí situado, a pesar de la sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que impide que vehículos de más de 5,5 toneladas circulen por el camino de O Gandarón con destino a la antigua cantera. Denuncian, desde la Plataforma de afectados por el vertedero de Miramontes, la vulneración de las sentencias judiciales, además de la dejadez de las administraciones ante la contaminación medioambiental de la zona.

A este respecto, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, señaló ayer, en rueda de prensa, que la única administración que se posicionó del lado del vecindario, en relación a la cantera de Miramontes, fue el Ayuntamiento de Santiago.

“Siempre hubo un posicionamiento claro, y los que están llevando en los ámbitos judiciales a defensa de esa posición son los servicios jurídicos del Ayuntamiento”.

Sánchez Bugallo explicó que quien ganó en los tribunales la prohibición de acceso de los vehículos de más de 5,5 toneladas a la cantera (con la excepción de los áridos CNC con los que existe un convenio desde 1991), fue “el propio Ayuntamiento, no fueron otros”. Señalo que fue Raxoi quien lo defendió “en primera instancia, en segunda instancia y en el Tribunal Supremo”.

El alcalde agradeció al vecindario de Miramontes su apoyo en un tema, afirmó, en el que Raxoi mantuvo una postura muy clara desde el minuto uno”. Y siempre, añadió, tropezando con dos dificultades: “Quien autoriza las extracciones en la cantera es la Consellería de Industria, no el Ayuntamiento; y quien lleva el control medio ambiental es la Consellería de Medio Ambiente”.

A pesar de no ser competencias municipales, continuó, “el Ayuntamiento hizo un enorme esfuerzo a la hora de contratar mediciones de las fuentes, de los cursos de agua, para medir cualquier posible contaminación y para hacer un seguimiento continuado de cualquier problema que se había derivado de la cantera de Miramontes”.

Sánchez Bugallo fue claro: “Nosotros no estamos de acuerdo con la solución que se dio para esa cantera, y estamos particularmente indignados con algo que pasó entre los años 2015 y 2018. Los vertidos orgánicos que tendrían que haber ido a Nostián, en un volumen que no hemos calculado, pero que previsiblemente superaba las 12.000 toneladas anuales, se estuvieron depositando en Miramontes”. “No fue en el mandato de este gobierno, y eso lo quiero dejar bien claro. Y desde luego nosotros requerimos a la comunidad autónoma para que se suspendiese y se ordenase la retirada de esos vertidos. El alcalde reitera que esa retirada de residuos orgánicos aún está sin ejecutar, “por razones que desconocemos”.

Recuerda el regidor que tanto la “Consellería de Industria como la Consellería de Medio Ambiente no dependen del Ayuntamiento”. Recuerda también que la Policía Local es la que tiene competencias de tráfico en vías urbanas, y en el caso del acceso a la cantera de Miramontes es la Guardia Civil. “Lo que no puede la Policía Local es atribuirse, substituir o usurpar competencias que son de otro cuerpo policial. Ni el Ayuntamiento de Santiago puede sustituir a la comunidad autonóma porque no tiene esas competencias”. Porque, según indicó, en materia de suelo rústico, “ nos regimos por una ley del Parlamento de Galicia, aprobada en febrero de 2016, que es la Ley del Suelo de Galicia, que acota la competencia municipal a los suelos urbanos y urbanizables”.

El regidor lamentó no poder alcanzar “unos resultados más rápidos y mejores”, y señala que se han posicionado “claramente” del lado de las demandas del vecindario.