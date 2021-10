Protesta veciñal contra a Cabalgata de Reis en Bonaval

A Asociación de Veciños Fonseca reclámalle ao alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, que reconsidere a decisión do Concello de volver a levar a Cabalgata de Reis a San Domingos de Bonaval, recuperando tanto o propio desfile como a recepción aos cativos no Pazo de Raxoi.

“Estimamos que esta decisión é moi desacertada e pouco meditada. Supón unha desconsideración para os nenos de Santiago e a comarca, que sempre gozan coa maxia e a ilusión da Noite de Reis”, destacan dende o ente.

Entre os puntos negativos desta proposta sinalan que está a accesibilidade, xa que “non é un lugar apropiado nin cómodo”; a perda da tradición do saúdo dende o balcón da Praza do Obradoiro e os problemas que xera en caso de choiva, “xa que non ten posibilidade ningunha de resgardo”.