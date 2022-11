Protestas por los altos precios del parquin del hospital Clínico

Santiago. Los elevados precios del parquin del Hospital Clínico siguen generando protestas de algunos usuarios. Sobre todo teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, no hay otras alternativas en donde dejar el vehículo cuando uno tiene que acudir al centro sanitario. Como se puede apreciar en la imagen, un usuario mostró ayer su malestar porque tuvo que pagar, por poco más de dos horas, 5,20 euros. Un coste, consideran muchos vecinos, demasiado elevado para un parquin de utilización inevitable en muchos momentos. Y es que el Hospital Clínico está masificado, prácticamente sin sitios libres y con un tráfico que habitualmente se satura y va muy despacio. Por ello, los conductores no tienen más opciones que recurrir al estacionamiento de pago, cubierto, ya que en el exterior resulta prácticamente imposible. Sin embargo, con los precios actuales, a muchos les parece inconcebible que no se presenten otras alternativas, pues acudir a una consulta no puede conllevar un coste tan elevado. redacción