Protestas por los cambios en la línea Santiago-Negreira

Los cambios en los horarios de autobuses de la empresa Monbús que unen Santiago con Negreira está provocando quejas de diferentes usuarios que usan de forma habitual ese servicio para acudir a sus puestos de trabajo. Es el caso de aquellos que utilizaban el primer autobús de la mañana los fines de semana, y en días festivos, para ir hasta Negreira y que, desde el pasado 23 de diciembre, han visto cómo el cambio de las rutas, con supresiones incluidas, les ha obligado a cambiar drásticamente su rutina.

María trabaja en el servicio de Axuda no Fogar, y los fines de semana y días festivos debe acudir a Negreira para realizar su jornada laboral. Con el fin de llegar tiempo, utilizaba el primer autobús de la mañana, algo que ahora ya no es posible. Basta una búsqueda sencilla en la página de Monbús para comprobar que hay que esperar a las 10.45 horas para poder desplazarse en transporte público a Negreira, con paradas incluidas en Roxos o Bertamiráns-. “Por semana non hai problema, pero as fins de semana e festivos estou pagando un taxi para chegar a traballar. Teño as facturas gardadas para pasarllas a quen corresponda, pero non podo estar asumindo este gasto. Pregunto en Monbús e din que é cousa da Xunta, e viceversa”, explica esta viajera.

A esto hay que sumar algunos retrasos en los autobuses de vuelta a Santiago al mediodía, que obligan a los viajeros a permanecer a la espera sin saber exactamente cuándo va a llegar la línea. “Os conductores xa non saben que dicirnos os pobres”, añade María, que insiste en que muchos vecinos necesitan el autobús para cumplir sus obligaciones laborales con normalidad.

RESPUESTA. Ante estas quejas, la empresa Monbús remite al día 23 de diciembre, día en el que se materializaron esos cambios “por orden da Xunta, que é a que se encarga”, tal y como explicaron ayer fuentes de la empresa en declaraciones a este periódico. A este respecto, añaden que sí se han corregido algunas quejas registradas en la misma línea en sentido de Negreira a Santiago.