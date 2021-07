Próximo Congreso ‘O Camiño do Medievalista’

Santiago. O plazo de inscripción para o IV Congreso Internacional O Camiño do Medievalista, que se desenvolverá baixo o lema Renovatio Ordinis, pechará o próximo día 6 de xullo. O congreso propón un encontro aberto a todas as disciplinas e ramas dos estudos medievais, co obxectivo de proporcionar aos investigadores un foro que poida facilitar o intercambio de proxectos e ideas. Celebrarase de forma semipresencial (presencial e telemática) os días 7, 8 e 9 deste mes. A configuración do espazo medieval, o poder da escrita, os trobadores e as tradicións románicas, así como a muller na sociedade medieval conforman as temáticas das primeiras mesas redondas. ecg