Pruebas de tráfico antes de iniciar las obras en el Hórreo

La siguiente fase para completar la estación intermodal de Santiago es la reurbanización de la rúa do Hórreo, un proyecto ya adjudicado, y que está previsto iniciar a partir del próximo día tres de septiembre, con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, lo que permitiría completarla antes de que se inicie la construcción de la nueva terminal del AVE.

Antes de que se coloquen las vallas para iniciar los trabajos de remodelación de los actuales carriles de circulación y de las aceras, los departamentos de Tráfico, Urbanismo y Obras están realizando un intenso trabajo previo de coordinación para lograr que las labores se desarrollen de la mejor forma y con la menor repercusión posible en la circulación de la zona.

De hecho, además de diferentes estudios sobre el impacto de la reducción del tráfico que se tratará de mantener en todo momento, también está previsto realizar diferentes pruebas a lo largo de estos días para detectar posibles problemas.

Varias de las pruebas se llevarán a cabo con parte de las líneas del transporte metropolitano que anteriormente paraban en A Rosa, y fueron trasladadas al carril bus del Hórreo, para comprobar cómo funcionará la calle en el momento en el que comiencen las restricciones, para ver si es necesario llevar a cabo alguna corrección. Las pruebas se comenzarán a realizar a partir del martes de la próxima semana.

Lo que está claro es que los trabajos van a afectar a uno de los puntos neurálgicos del tráfico en la ciudad, y que este cambio también se va a apreciar en el momento en el que finalicen las obras.

En primer lugar, porque cundo se vuelva a abrir, la circulación estará muy limitada. En el tramo afectado por la remodelación, entre Santiago León de Caracas y la rúa Manuel Murguía, la velocidad máxima será de diez kilómetros por hora, ya que será, como había afirmado el alcalde, Sánchez Bugallo, “el paso de peatones más grande de la ciudad”, una zona con preferencia peatonal para garantizar el acceso a la estación.

En el resto, será de treinta y veinte en el punto más próximo a esta zona semipeatonal, que además estará más elevada. Un arreglo que molestará a los coches, pero permitirá eliminar el actual escalón para salvar el desnivel entre el desembarco de la pasarela y la acera.

También se han hecho estudios sobre el paso inferior entre Cornes y la avenida de Lugo, ya que con la remodelación se convertirá en la principal alternativa para el tráfico de paso, quedando la superficie solo para quienes quieran acceder al Ensanche.

El diseño, además de la ampliación de las aceras, también prevé bandas ajardinadas que sirvan para delimitar el espacio peatonal del compartido con los coches, pero con preferencia de los viandantes. Por otra parte, quienes quieran acceder al complejo de la estación en su propio vehículo contarán con espacio en la explanada, a través de la entrada que ya existe, situada junto a la rotonda de Galuresa.

Eso sí, el actual aparcamiento de superficie desaparecerá, ya que esa zona quedará reservada para taxis, vehículos de alquiler y autobuses, además de un área denominada kiss and ride para que puedan estacionar brevemente quienes vengan a dejar o recoger a un pasajero.

El aparcamiento estará situado en la explanada más al norte, en la parcela colindante con la avenida de Lugo. Ahí se prevé habilitar un parquin cubierto con capacidad para algo menos de quinientas plazas, y conectado directamente con la estación a través de pasarelas cubiertas que darán acceso a los andenes.

Aparcamiento. Precisamente el tamaño de esta instalación despertó una cierta polémica, ya que en el Ayuntamiento consideran que la capacidad es demasiado reducida para un complejo que, entre tren y autobús, se calcula que tendrá unos siete millones de usuarios cada año. Por ello, y dado que esta parcela está situada a un nivel mucho más bajo que los edificios de la avenida de Lugo, se podría plantear la construcción de más de una planta para aumentar la capacidad del aparcamiento, que apenas es mayor que el actual.

Porque no solo dará servicio a los usuarios del ferrocarril, sino también a los del autobús, ya que en el lado contrario, en Clara Campoamor, no es posible habilitar ningún aparcamiento, por problemas de espacio, y porque el vial está junto a las Brañas de Sar, que es un espacio natural protegido que no permite ninguna construcción.