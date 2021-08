Puesta a punto de los colegios con nuevos arenales, césped artificial y arreglo de tejados

A un mes de que comience el curso escolar, son muchos los centros educativos que se encuentran en pleno proceso de renovación antes de que vuelvan los alumnos a las aulas. Es el caso de los colegios de Fontiñas, Lamas de Abade o Apóstolo Santiago, que lucirán una cara renovada a partir de septiembre. Ayer, el concelleiro de Educación, Rubén Prol, dio cuenta en rueda de prensa del avance de las actuaciones que se están realizando en coordinación con el departamento de Obras, del edil Javier Fernández.

Este plan, que cuenta con un presupuesto de casi 300.000 euros, incluye 53 actuaciones en 23 de los 25 colegios que dependen del Concello, tales como reparaciones menores, renovaciones y trabajos de conservación y mantenimiento. Todos los trabajos avanzan a buen ritmo y algunos están ya en proceso de finalización. La obra más compleja de las que se están ejecutando es la que se realiza en la cubierta de la Escuela Infantil de San Roque, la cual cuenta con un presupuesto que supera los 50 mil euros.

Esta actuación “require a apertura do teito para a impermeabilización e a refacción do tellado, a pesares de que o tempo non foi todo o estable que se prevía, púidose comezar a obra hai dúas semanas, executar a impermeabilización, e previsiblemente estará rematada no prazo dunha semana, e polo tanto, completada para a reanudación das aulas”, explicó el edil de Educación.

Entre las actuaciones realizadas destaca el césped artificial instalado en el CEIP de Fontiñas, así como un arenal. También se remodeló el arenal del patio del Lamas de Abade. En el Rodríguez Xixirei y el Apóstolo Santiago se procedió al pintado de las instalaciones, y en el caso del Apóstolo Santiago también se limpió la fachada. Se realizaron obras de mantenimiento en el CEIP Ramón Cabanillas, y se intervino en el gimnasio del Raíña Fabiola. Este cuenta ahora con una superficie renovada de parqué, con diversos elementos de señalización para hacer actividad y juegos, que habían sido solicitados por el centro.

Este mes se realizarán intervenciones en los colegios de Vite y Quiroga Palacios. En el primero se realizarán pinturas interiores y reposición de elementos, y en el segundo se realizará una intervención en las tuberías, que requerirá, “substituír unha acometida existente ao longo do patio do centro e a limpeza da fachada exterior, ademais doutras obras menores en previsión”, indicó Rubén Prol. Asimismo, destacó que tanto el centro de Vite como el Rodríguez Xixirei, en Lavacolla, cumplen las condiciones para entrar próximamente en el programa de rehabilitación con sistemas de aislamiento térmico de la Xunta de Galicia. A mayores, se valorarán futuras mejoras en los parques infantiles de los centros.