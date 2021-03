“¿Qué daño hacemos al acompañar a un enfermo para un buen morir?”

El padre Zacarías López lleva ya dieciséis años como capellán en el hospital Clínico de Santiago. Estaba de guardia cuando ocurrió el fatídico accidente del Alvia, el 24 de julio de 2013, en el que tuvo que dar la extremaunción a varios pasajeros y acompañar a decenas de heridos. Ahora le toca afrontar su labor enfundado en un EPI y asegura que la pandemia “ha provocado que muchos pacientes deban morir en soledad. Es algo horroroso. Y las familias deben afrontar un doble duelo”.

Así, cuando se le pregunta su opinión sobre grupos políticos como Compromís, que ha pedido al Gobierno que elimine a los sacerdotes de la sanidad pública “porque su presencia va en contra de la aconfesionalidad del Estado consagrada en la Constitución”, Zacarías responde que “parece que lo religioso no vende, que es algo que molesta”, a la vez que señala que “no es más que una cuestión ideológica, no de fe”.

Recuerda que la OMS reconoce el derecho de los enfermos a recibir asistencia religiosa “porque contempla la salud del paciente como algo integral, no es solo cuestión de enfermedades, sino que también estamos hablando de salud espiritual”.

“¿Qué daño hacemos acompañando a pacientes para un buen morir?”, interroga. En este sentido, explica su labor en los procesos paliativos, “porque afrontar la muerte es complicado y muy duro. Y estamos ahí sobre todo para escuchar. Es una parte de la humanización de la salud, algo muy necesario para el personal que trabaja en un hospital”.

Aunque señala que “nunca me ha coincidido que una persona de otra religión solicitase mis servicios”, sí subraya que “en muchas ocasiones he estado con personas que solicitaron mi presencia aunque reconozcan que están muy alejadas del mundo religioso o que no eran, para nada, creyentes, pero que necesitaban ser escuchados, que alguien les respondiese a ciertas dudas sobre su existencia... Nosotros vamos a donde nos reclaman”, dice.

Recuerda que además de dar la extremaunción a los enfermos o acompañarles o de celebrar misas a diario, “también estamos en el Comité de ética del hospital o nos encargamos de un piso sociosanitario a donde van pacientes o familias con escasos recursos que deben estar por un tiempo cerca del CHUS, generalmente pacientes del hospital de día, un servicio que cubre la otra parte de la Fundación Andrea, que ofrece las llamadas casitas, pero para las familias de enfermos pediátricos con ingresos de larga estancia”.

Resume que “en muchas ocasiones hacemos labores que no se ven, pero que son muy necesarias para pacientes y también sus familias”.

Zacarías subraya que “los pacientes no son números o nombres en una lista, son personas que deben estar ingresados en un hospital, una situación ya de por sí, y sobre todo, en el tramo final de la vida, muy difícil de afrontar para cualquiera. Si nos llaman ahí estamos”, incide.

En el CHUS hay actualmente cuatro capellanes en el Clínico a tiempo completo, al igual que los otros dos sacerdotes en el Provincial, y otro más en el Psiquiátrico. “Ofrecemos un servicio que está cubierto las 24 horas del día, todos los días de la semana. Es decir, hacemos guardias como cualquier otro tipo de personal, dormimos en el hospital y estamos localizables”, apunta Zacarías.

Sobre el coste de su presencia en los hospitales, asegura que esta cuestión “es el chocolate del loro... Como sociedad debemos plantearnos qué podemos pagar o no. Sigo sin entender esta molestia por nuestra labor”, insiste desde la capilla que está tras pasar el quiosco.

“No es cuestión de musulmanes, de judíos o católicos.... Eso ya no cabe cuestionarlo en pleno siglo XXI. Los que quieren suprimir nuestro trabajo se basan en un tema ideológico. Lo de la aconfesionalidad lo esgrimen como una excusa. No tienen argumentos”, apostilla.

Para finalizar, se pregunta por “¿cómo se puede medir la utilidad del servicio que prestamos? Estamos para ayudar. Lo otro no es más que un discurso excluyente”.