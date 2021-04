¿Qué harías con la Casa da Xuventude?

Si quieres, dinos aquí que harías tú con el polémico edificio // El futuro de la Casa da Xuventude pasa, de momento, por quedarse donde está. Esa es la postura del grupo de gobierno, quien tiene en este momento otras prioridades más vinculadas a la pandemia. Desde la oposición, el PP ha alzado la voz para insistir de nuevo en su derribo, misma postura que comparten muchos vecinos firmantes de la petición iniciada en Change.org para tirar abajo el famoso edificio rosa. Son ya 260 los firmantes del texto iniciado por José Ramón Vázquez Leyte, quien vive puerta con puerta con la Casa.

Entre los vecinos de la ciudad, las opiniones son dispares en cuanto al uso del edificio pero van en la misma dirección en cuanto a su estética. El aspecto deteriorado y el encaje con el entorno del casco histórico no convencen a nadie por lo que son muchos los que apuestan por cortar por lo sano y tirarlo abajo. Es el caso de Loli, que considera que el inmueble no pega con el entorno y que ocupa un lugar idóneo para usarlo como puente de paso hacia el Parque de Belvís y, de paso, dar una imagen renovada a la praza do Matadoiro. También Jesús considera que la plaza, a medio camino entre San Pedro y el acceso al casco histórico por Casas Reais o como zona de paso a la Praza de Galicia, debería arreglarse y hacerse más acorde al entorno. “Urbanisticamente é un desastre, hai bos arquitectos no Concello para arreglar todo iso”, concluye este vecino.

En la misma dirección va Paco, que habla de “edificio horrendo”, y Marcelino, que considera la Casa da Xuventude “a aberración máis grande que hai no casco vello”. En este sentido, denuncia las pocas facilidades que tienen los vecinos para realizar cualquier modificación en sus casas en el casco histórico debido a la especial protección por ser Compostela una Ciudad Patrimonio mientras dicho edificio incumple “el patrón estético”. Para hacernos una idea, un proceso tan sencillo como poner una malla en una terraza tarda, como mínimo, un mes en ser valorado por Raxoi.

Pese a que predominan los partidarios de despedir para siempre al viejo edificio rosa, también hay quien apuesta por aprovechar su presencia para potenciar su uso social. De hecho, alguno de los partidarios por el derribo cambiaría en parte de opinión si el espacio fuese utilizado como residencia o algún otro fin ciudadano. Un punto de vista común entre las personas más jóvenes. Es la misma opinión de Raquel, quien considera que está aparentemente abandonada pero que se podría revitalizar enfocada en actividades para la juventud.

Asimismo, otro joven, Fabio, explica que conoce otras casas de la juventud en otras ciudades que han conseguido posicionarse como un punto cívico esencial. También hay quien destaca los recursos educativos que alberga en su interior, como Lucía, quien acudió recientemente con sus hijos en busca de un espacio tranquilo en el que pasar un buen rato en familia. “Hai que recordar que é un sitio estupendo para que se reúnan de balde as asociacións”, añade esta vecina.

ALTERNATIVAS. En este sentido, en la petición realizada en la plataforma Change.org, José Ramón Vázquez propone utilizar espacios vacíos del casco histórico como lugar de encuentro para las asociaciones, contribuyendo así a atraer gente joven a una zona envejecida de la ciudad: “Dita edificación ten e terá un altísimo custo para a cidadanía. As asociacións que actualmente a utilizan poderianse reubicar en locais propios do concello dentro do casco histórico para, de esta forma, dinamizar o mesmo”.