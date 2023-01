Que piden os composteláns ós Reis do PP para Santiago?

BUZÓN. Nunha carpa instalada na Praza Roxa e baixo o lema Que lle pides aos Reis Magos para Santiago, unha Carteira Real foi a encargada de recoller as peticións de pequenos e maiores. A iniciativa dos populares tivo unha grande aceptación entre os veciños, que acudiron ao longo da tarde a entregar as súas demandas. O Partido Popular de Borja Verea leva meses “pateando a cidade” e escoitando á veciñanza, accións ás que agora se suma esta do Carteiro Real, que estará hoxe mércores 4 de xaneiro de 11 a 13.30 no Mercado de Abastos. redacción