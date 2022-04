¿Qué se tiene en cuenta para hacer la decoración floral de cada procesión?

Raquel Bargo Costa es la encargada de realizar las decoraciones florales de la mayoría de procesiones que se realizan en Santiago durante esta Semana Santa. Desde Alecrym, su floristería ubicada en la Travesía das Cacheiras (en Teo), esta experta con más de dos décadas de experiencia en el diseño floral esta viviendo unos días muy ajetreados últimamente.

Asegura así, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, que “la decoración de las más pequeñas, como la de la Esperanza, me llevó sobre hora y media”. Además, añade que “estos trabajos implican trasladarse hasta cada iglesia o al punto de salida de la procesión, con todas las flores que se vaya a utilizar, y hacer el diseño en ese lugar”. Sin embargo, no sólo es una cuestión de tiempo, pues “otras como la de la Humildad me llevó cinco horas, y la de la Vera Cruz apunta a que necesita incluso el doble”.

Pero lo que sí resulta más complejo, a ojos de Raquel, es utilizar una gran variedad de flores. “Por extraño que parezca, la que más trabajo y esfuerzo requiere, hasta el momento, ha sido la de la Humildad, pese a que terminé en menos tiempo. Requiere muchos tipos de flores y es muy difícil hacer que este tipo de diseños queden como uno quiere”. Pese a todo, finalmente la lluvia no evitó que la Cofradía de la Humildad saliese a las calles y este ambiciosa decoración pudo lucirse por las calles de la ciudad.

Sobre el trabajo que realiza para cada cofradía, cuenta que “cada decoración se hace el día anterior a la procesión, o en el mismo día si sale tarde y no requiere demasiado tiempo”. Destaca, además, las particularidades de cada caso. “Hay grandes diferencias entre cada decoración, partiendo principalmente de los colores. Según la temática de la procesión se utilizan tonos muy distintos, es decir, unos tipos de flores u otras”. Como ejemplos, señala los siguientes casos: “La Cofradía de la Vera Cruz, que el Jueves Santo realiza la procesión de la Última Cena del Salvador, va acompañada de flores moradas, que representan un tono más triste. En contraste, esta misma cofradía desfilará el Domingo de Resurreción con una decoración de flores blancas y alegres”.

Pese a la dificultad para medir cuantas flores se utilizarán estos días durante estos eventos, Raquel afirma que las que menos llevan superan, con total seguridad, los 100 ejemplares. “También hay muchas diferencias respecto a la cantidad, pero las más pequeñas superan las cien flores, así que al final de las celebraciones se habrán usado miles, seguro”.

Por último, la propietaria de Alecyrm subraya que la especie más utilizada, presente en todas las decoraciones florales que ha realizado esta semana santa, “es, sin duda, el clavel”, que además es la predominante en muchos casos. Esto se debe en parte a su belleza, pero también, como es natural dada la necesidad de colores variados, a los distintos tonos que tiene esta flor, desde el rojo o el morado hasta el blanco o amarillo.