Queixas do comité de empresa de Serveo polo novo contrato dos Centros Socioculturais

Santiago. O comité de empresa de Serveo (antes Ferrovial Servicios) dos Centros Socioculturais de Santiago manifestou, a través dun comunicado, a súa “incredulidade ante as palabras vertidas o 6 de abril do 2022, en rolda de prensa, polo concelleiro de centros socioculturais, Javier Fernández, e polo responsable do Departamento e Centros Socioculturais, Enrique Vázquez, que só evidencian unha parte da realidade contribuíndo, polo tanto, a difundir noticias falsas, que eles mesmos din rexeitar e que sen embargo contribúen a perpetuar”. Din que o concelleiro fala de que o novo contrato busca combater a precariedade laboral, “moi presente esta”, apuntan, “no persoal de centros”. “Dun total de 61 traballadores só 11 están a xornada completa, 30 traballan menos de 20 horas á semana, 15 menos de 15 horas; entre 15 e 20 son temporais e 14 están en excedencia”, sinalan dende o comité de empresa. Ademais, indican que “establécense novas funcións, contrarias ao pactado no noso convenio, en moitos casos desenvoltas actualmente polo persoal municipal. Aumentan entón as nosas funcións pero non, de xeito proporcional, os nosos salarios? Iso é loitar contra a precarización?”, se preguntan. ECG