Queixas polas deficiencias na senda peonil de Laraño

Santiago. Dende o grupo municipal do PP din que nas últimas semanas, son numerosas as queixas da veciñanza e usuarios que transitan por unha das estradas que pasa pola parroquia de Laraño, xa que teñen detectado deficiencias na senda peonil que se está a construír no itinerario entre Paredes de Laraño e o centro sociocultural da parroquia. Por iso, despois de visitar as obras, o portavoz popular, Alejandro SánchezBrunete, presentará no vindeiro Pleno unha proposición na que reclama ao Goberno local que corrixa ditas deficiencias que para a accesibilidade representa o itinerario que se está a executar.

Así mesmo, reclaman que o Grupo de Goberno redacte o proxecto e execute, conforme ás previsións orzamentarias, as obras para a creación da senda peonil que una a estrada AC-543, na Barcia-Vidán, coa senda xa construída ata Paredes de Laraño, incluíndo a ampliación da ponte sobre o río Sar e a accesibilidade ao centro asistencial da asociación Aspas na rúa da Xunlla. Dende o PP sinalan que hai máis de cinco anos, aprobouse a construción dunha senda peonil que unira o núcleo de Larañiño coa estrada AC-543 Santiago-Noia, á altura de A Barcia-Vidán.

Na actualidade, as obras están próximas ao seu remate, pero nelas destácase o mantemento de varios postes na parte central da senda que dificultan o tránsito peonil, incumprindo a actual normativa de accesibilidade. redac.