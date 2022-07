Quejas por no poder donar sangre sin cita previa pese a la escasez de reservas

El Sergas ha manifestado en reiteradas ocasiones los últimos días que los hospitales gallegos viven una complicada situación por la escasez de sangre, especialmente de los tipos A positivo, A negativo y 0 positivo. De hecho, la insuficiencia de estos grupos está conllevando la suspensión de varias cirugías programadas en diversos centros de la comunidad. En el Hospital Clínico Universitario de Santiago, por ejemplo, ya han sido reprogramadas cinco cirugías, como confirmaron las fuentes de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago.

En un intento de obtener más provisiones lo antes posible, la Consellería de Sanidade ha realizado un llamamiento a todos los gallegos para participar en las campañas de donación que se están llevando a cabo a través de la Axencia de Doazón de Sangue (ADOS). Recordaron, además, que son necesarias entre 400 y 500 donaciones diarias para desarrollar con eficacia y normalidad las tareas sanitarias habituales.

QUEJAS POR LA ATENCIÓN. Tras las peticiones del Sergas, los gallegos han respondido con responsabilidad y han acudido a donar en masa. Sin embargo, muchos han expresado su malestar por la gestión del servicio, dado que en algunos casos no les han atendido por no tener cita previa. Para muchos donantes esto es una grave falta de coherencia por parte de la administración, al solicitar al mismo tiempo que se hagan donaciones urgentemente y no se atienda en el momento a quienes han buscado un hueco en su agenda para ayudar en una situación tan compleja que requiere instantaniedad.

En las redes sociales, las publicaciones en las que se hacía el llamamiento han recibido diversos mensajes críticos con la actuación de puestos de donación. Algunos aseguran que, pese a no haber nadie donando, les hicieron esperar más de media hora para finalmente decirles que “no se atiende sin cita previa”.

Los donantes más habituales señalan, además, que no se les está avisando debidamente. Mientras en otras comunidades se llama periódicamente y se informa sobre las fechas más adecuadas para ir a donar, en el caso de Galicia, critican, desde hace un tiempo se han dejado de lado estos servicios informativos, dificultando la gestión de los tiempos a los donantes. Asimismo, el número de puntos de donación, y en algunas ocasiones su ubicación, también están provocando algunas críticas, al haber zonas en las que no hay ni un solo pueblo en el que se pueda donar.

BUENA RESPUESTA. Pese a las problemáticas surgidas, todo apunta a que el llamamiento del pasado sábado, del conselleiro Julio García Comesaña, al que se ha sumado el del presidente Rueda, va por buen camino. Y es que la Consellería ha confirmado a EL CORREO que “las reservas de sangre en Galicia se están recuperando”.